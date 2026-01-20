Maltempo ciclone Harry sul Sud | allerta rossa in Sardegna Sicilia e Calabria

Un nuovo fronte di maltempo, causato dal ciclone Harry, si sta spostando nel Sud Italia, interessando Sardegna, Sicilia e Calabria. L’allerta rossa è stata emessa in queste regioni a causa delle intense precipitazioni previste, superiori a quelle di tre mesi normali. Il vortice di bassa pressione, proveniente dal Canale di Sardegna e vicino alle coste tunisine, porta con sé condizioni meteorologiche avverse che richiedono attenzione e precauzione.

Sardegna, Sicilia e Calabria nell’occhio del ciclone Harry: una tempesta di vento con raffiche superiori ai 110-120 chilometri all’ora, forti piogge e mareggiate lungo le coste esposte hanno costretto la Protezione civile ad emettere un’allerta rossa nelle tre regioni in vigore anche per tutte le prossime 24 ore. Una situazione di emergenza che avrà proprio oggi, martedì 20 gennaio, il suo culmine per poi attenuarsi da mercoledì. È l’effetto di un vortice di bassa pressione tra il Canale di Sardegna e le coste della Tunisia, che ha investito in pieno le isole maggiori e la Calabria. Sono attesi accumuli superiori ai 300 millimetri in meno di 48 ore (più di quanto piove in tre mesi) e onde al largo nello Ionio e nel basso Tirreno fino a 8-9 metri, tra i 6 e 7 metri sulle coste della Sardegna orientale e sulla fascia ionica di Sicilia e Calabria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

