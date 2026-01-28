Sarah Mullally ha preso ufficialmente il suo posto come prima donna a guidare la Chiesa anglicana. La cerimonia si è svolta questa mattina nella cattedrale di St Paul a Londra, con molti fedeli e membri del clero presenti. La nomina ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni protestano, altri festeggiano un passo avanti per le donne nel ruolo religioso. Un membro del clero ha già annunciato di essere stato allontanato in segno di protesta. La scena si svolge davanti a una folla che assiste a un momento che segna una svolta storica

C’è stata anche una breve interruzione a causa di un membro del clero che ha protestato, criticando l’elezione di Mullally: secondo i media si è trattato del reverendo in pensione Paul Williamson, oppostosi in passato anche alle donne vescovo, che è stato scortato fuori dalla cattedrale. La primate della Chiesa anglicana ha sottolineato la grande importanza di questo momento, parlando delle sfide che dovrà affrontare in un “mondo frammentato”. Nei mesi scorsi anche lei era finita al centro delle polemiche per la gestione di un caso di abusi risalente al periodo in cui era vescovo di Londra. La neo leader anglicana si è impegnata alla massima trasparenza, affermando di essere consapevole di un esame “più rigoroso” sul suo operato, e ha ribadito la necessità di offrire la massima tutela alle vittime delle molestie. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Londra: prima donna guida la Chiesa anglicana. E’ il 106° arcivescovo di Canterbury. Membro del clero protesta: allontanato

Approfondimenti su Canterbury Arcivescovo

Sarah Mullally, ex infermiera di 63 anni, ha preso ufficialmente il ruolo di Arcivescovo di Canterbury mercoledì 28 gennaio.

Il clero in toga rappresenta una forma di identità più formalizzata rispetto a quello in tonaca, riflettendo ruoli e funzioni specifiche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Canterbury Arcivescovo

Argomenti discussi: Riminese perde la vita a Londra travolta da un camion; Quinto califfo Cosa si sa di Abdul Qadir Mumin, l’invisibile che per molti è il nuovo capo dell’Isis.

Sarah Mullally è la prima donna arcivescovo di CanterburyInsediata a St. Paul a Londra tra tradizione e una breve protesta, promette trasparenza sugli abusi e impegno contro la misoginia ... laregione.ch

Rivoluzione nella Chiesa anglicana, eletta una donna alla guida: è la prima volta nella storia. Ecco chi è Sarah MullallyRivoluzione nella Chiesa d'Inghilterra dopo 500 anni di storia: per la prima volta un vescovo donna. Sarah Mullally è stata eletta dal sinodo per la carica di arcivescovo di Canterbury, ossia per il ... affaritaliani.it

28/01/1807 - A Londra viene inaugurata la prima illuminazione stradale a gas al mondo - #accaddeoggi x.com

Un pittore che ha raccontato Londra prima ancora che esistesse il reportage moderno William Hogarth non dipingeva solo scene di vita quotidiana: costruiva vere e proprie storie morali, fatte di vizi, ipocrisie, ambizioni e cadute, osservate con uno sguard - facebook.com facebook