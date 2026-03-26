Dopo quattro anni, l’ex giocatore ha segnato di nuovo in una partita tra Monaco e Brentford, anche se si trattava di un’amichevole. Da allora, ha affrontato un percorso difficile caratterizzato da infortuni, squalifiche e altri problemi fisici. La sua presenza in campo rappresenta un momento significativo dopo un periodo di assenza forzata.

Quattro anni dopo, è di nuovo andato in gol, Paul Pogba. Un'eternità, ma anche un segnale di speranza per il centrocampista, a segno nell'amichevole del Monaco contro il Brentford. Partita persa per 2-1, ma poco importa. La cosa più preziosa è stata appunto la rete del francese che l'ultima l'aveva segnata nel febbraio del 2022 nell'1-1 con il Burnley, e oggi alle prese con una lenta e sofferta risalita da infortuni, squalifica e problemi extracalcistici. Il tutto per ritrovare di nuovo il gusto del gioco e soprattutto il filo di una carriera che sembrava ormai sfumata. Il gol, dunque. Una pogbata. Un destro potente dal limite, di prima intenzione, deciso, indirizzato sotto la traversa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarà stata solo un'amichevole, ma 4 anni dopo Pogba è tornato al gol: a segno in Monaco-Brentford

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