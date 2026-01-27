La Juventus, guidata da Spalletti, si prepara a una sfida importante senza Pogba, che sarà assente per infortunio. L'allenatore preferisce concentrarsi sulla squadra e sul prossimo impegno di Champions, evitando discussioni su mercato o assenze. La partita si preannuncia impegnativa, e la Juventus dovrà affrontarla con attenzione e determinazione.

C’è un fantasma che si aggira sullo stadio Louis II di Montecarlo, alla vigilia della sfida tra Monaco e Juve: è quello di Paul Pogba, il grande ex della sfida, che i tifosi bianconeri, al momento del sorteggio, avevano pensato di incrociare domani da avversario. E invece così non sarà perché il Polpo, che ha firmato con i monegaschi nell’estate scorsa dopo la risoluzione del contratto con la Signora, è riuscito a giocare fin qui appena 30’ in stagione ed è ai box per l’ennesimo problema muscolare della sua seconda parte di carriera. “Capisco la domanda visto il passato alla Juve e i bei momenti che ha fatto vivere ai tifosi juventini, ma domani non ci sarà e non voglio riparlare delle sue assenze durante la stagione – ha tagliato corto il tecnico del Monaco, Sebastien Pocogonoli in conferenza stampa -: sta lavorando duro per tornare con la squadra in allenamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monaco, Pocognoli: "Spalletti è un grande, la sua Juve è intelligente. Pogba? Non ci sarà"

Approfondimenti su Juventus Spalletti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Juventus Spalletti

Argomenti discussi: Monaco-Juve: dalla Francia, Real Madrid fatale? Il tecnico Pocognoli a rischio esonero; Juve, senti Spalletti: Contratto? Pagherei io per vivere serate come queste; Probabili formazioni Monaco-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Balogun, Pogba, David, Miretti e Conceiçao; Le probabili formazioni di Monaco-Juventus (Champions League).

Monaco, Pocognoli: Spalletti è motivo di ispirazione. Pogba? Non ci saràSebastien Pocognoli, allenatore del Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso. m.tuttomercatoweb.com

Pocognoli: La Juventus è molto intelligente in campo. Pogba non ci sarà. Kohn: Se entreremo in campo per pareggiare sarà un problemaPocognoli e Kohn stanno parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Juventus. TuttoJuve.com sta riportando le loro parole in diretta: Come sta la ... tuttojuve.com

Tomorrow is the eve of #MonacoJuve #JUVE Training at 11:45 AM (at la Continassa) Press conference #Spalletti at 6:10 PM (at Stade Louis II) #MONACO Training at 1:30 PM Press conference #Pocognoli at 12 PM @junews24com [ @Ba x.com

«Nel momento più buio, la Juventus mi ha abbandonato». Queste le parole di Pogba, che ancora oggi pesano come un macigno sul suo rapporto con il club bianconero. La situazione del centrocampista francese al Monaco non è affatto rosea: l’amministrator - facebook.com facebook