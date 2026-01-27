Monaco Pocognoli | Spalletti è un grande la sua Juve è intelligente Pogba? Non ci sarà

La Juventus, guidata da Spalletti, si prepara a una sfida importante senza Pogba, che sarà assente per infortunio. L'allenatore preferisce concentrarsi sulla squadra e sul prossimo impegno di Champions, evitando discussioni su mercato o assenze. La partita si preannuncia impegnativa, e la Juventus dovrà affrontarla con attenzione e determinazione.

C’è un fantasma che si aggira sullo stadio Louis II di Montecarlo, alla vigilia della sfida tra Monaco e Juve: è quello di Paul Pogba, il grande ex della sfida, che i tifosi bianconeri, al momento del sorteggio, avevano pensato di incrociare domani da avversario. E invece così non sarà perché il Polpo, che ha firmato con i monegaschi nell’estate scorsa dopo la risoluzione del contratto con la Signora, è riuscito a giocare fin qui appena 30’ in stagione ed è ai box per l’ennesimo problema muscolare della sua seconda parte di carriera. “Capisco la domanda visto il passato alla Juve e i bei momenti che ha fatto vivere ai tifosi juventini, ma domani non ci sarà e non voglio riparlare delle sue assenze durante la stagione – ha tagliato corto il tecnico del Monaco, Sebastien Pocogonoli in conferenza stampa -: sta lavorando duro per tornare con la squadra in allenamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

