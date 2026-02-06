Pogba doveva ripartire dal Monaco per i Mondiali ma ha giocato solo 36 minuti finora So Foot

Paul Pogba doveva ripartire dal Monaco per i Mondiali, ma finora ha giocato solo 36 minuti. L’ingaggio con il club monegasco si sta rivelando una scommessa fallita: il centrocampista non è stato nemmeno convocato per la fase finale della Champions League.

L'ingaggio di Paul Pogba da parte del Monaco sta diventando una scommessa persa. Il centrocampista è stato escluso dalla lista dei convocati per la fase finale della Champions League. Il declino di Pogba. So Foot scrive: Il 22 novembre scorso il Monaco veniva travolto 4-1 dal Rennes, ma tornava a casa con una soddisfazione: aver visto Paul Pogba rimettere piede in campo in una partita ufficiale per la prima volta dopo oltre tre anni. Dopo un lungo periodo di allenamento di quattro mesi, aveva avuto in quell'occasione appena sei minuti per lanciare qualche traversone in area. Seguono cinque minuti nella vittoria del Monaco contro il Psg, una ventina di minuti a Brest.

