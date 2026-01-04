Polistena in protesta sit-in permanente davanti all’ospedale | Servono risposte concrete

A Polistena, cittadini e rappresentanti del Comitato a tutela della salute hanno avviato un sit-in permanente davanti all’ospedale spoke, chiedendo risposte concrete sulle condizioni del servizio sanitario locale. La mobilitazione, iniziata ieri sera con la posa di tende e la minaccia di uno sciopero della fame, mira a sensibilizzare le istituzioni sull’urgenza di interventi efficaci e immediati. La protesta proseguirà fino a quando non saranno garantite soluzioni adeguate.

Stavolta a Polistena si fa sul serio. In tanti, ieri sera, ormai stanchi ed arrabbiati, si sono radunati davanti all’ingresso dell’ospedale spoke, rispondendo all’appello lanciato dal Comitato a tutela della salute, per l’avvio di una mobilitazione permanente, con tanto di tende, minacciando anche l’inizio dello sciopero della fame, fino a quando non ci saranno risposte certe e immediate. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Polistena in protesta, sit-in permanente davanti all’ospedale: "Servono risposte concrete" Leggi anche: Il sindaco che dorme in strada per protesta contro i tagli all’ospedale: “Senza risposte concrete resto qui” Leggi anche: Spari e intimidazioni, Libera Avellino: “Ora servono risposte concrete” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ospedale di Polistena, l'accorato appello del Comitato a sindaci e cittadini: Protesta permanente; Polistena, cittadini in presidio permanente davanti all’ospedale contro il rischio chiusura della Rianimazione. Polistena in protesta, sit-in permanente davanti all’ospedale: "Servono risposte concrete" - In tanti, ieri sera, ormai stanchi ed arrabbiati, si sono radunati davanti all’ingresso dell’ospedale spoke , ... gazzettadelsud.it

Ospedale di Polistena, l'accorato appello del Comitato a sindaci e cittadini: "Protesta permanente" - Il Comitato a tutela della salute di Polistena lancia una provocazione, sulla scia di quanto fatto dal sindaco di Isernia: "invitiamo sindaci e cittadini a rimanere in osservatorio permanente davanti ... reggiotv.it

Telemia. . La protesta davanti all'ospedale di Polistena va avanti ad oltranza - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.