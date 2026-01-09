Sicurezza a Giugliano Confcommercio scrive alla Prefettura | Servono risposte concrete per città e commercio

Confcommercio Giugliano ha scritto alla Prefettura di Napoli per segnalare le crescenti criticità legate alla sicurezza urbana e alla vivibilità della città. La richiesta mira a ottenere interventi concreti che possano contribuire a migliorare la sicurezza di cittadini e attività commerciali, affrontando le sfide attuali e garantendo un ambiente più sicuro e più vivibile per tutti.

Giugliano in Campania – Confcommercio Giugliano ha inviato in queste ore una richiesta formale di intervento alla Prefettura di Napoli per segnalare una situazione di crescente criticità legata alla sicurezza urbana e alla vivibilità degli spazi cittadini. Negli ultimi mesi, numerosi episodi di furti e atti criminosi hanno alimentato una diffusa percezione di insicurezza, con

Giugliano, escalation di furti e rapine, nelle case notti di terrore - Che sia giorno o notte fonda, un’abitazione in pieno centro o un’attività commerciale a pochi passi dalle forze dell’ordine non fa differenza. ilmattino.it

Confcommercio, 'sicurezza, cruciale ruolo dell'Ispettorato' - In quest'ottica, cruciale è il ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, presidio fondamentale nel contrasto alle attività ... ansa.it

Tele Club Italia. . Giugliano, SIAC Europa: Forum internazionale su etologia, sicurezza e benessere animale - facebook.com facebook

Incidente in sito di stoccaggio ecoballe, morto operaio a Giugliano. Sindacati: sicurezza un costo x.com

