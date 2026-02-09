Tsunami Vannacci sul governo | Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo con Calenda per le prossime elezioni – Il sondaggio

Vannacci fa sentire il suo peso nel panorama politico. Il nuovo partito Futuro Nazionale, fondato dall’ex generale, sta togliendo consensi a Lega e FdI. Secondo l’ultimo sondaggio, si attesta al 3,3% e potrebbe diventare decisivo alle prossime elezioni, anche con il appoggio di Calenda. La sua crescita crea nuove tensioni tra i partiti di destra, che si preparano a una campagna elettorale più incerta.

Tsunami Vannacci su Meloni e Salvini. Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato dall’ex generale, fuoriuscito dalla Lega nei giorni scorsi, toglie voti ai due partiti più a destra della compagine di governo e si attesta al 3,3%. Lo rivelano i sondaggi sugli orientamenti di voto di Swg per il Tg La 7. Nelle stime del 9 febbraio, Fratelli d’Italia scande dal 31,3 al 30,1%. La Lega scende dal 7,7 al 6,6%. Cresce invece Forza Italia, che si attesta all’8,4% (+0,2%). Tra le opposizioni, Pd e M5s perdono lo 0,3%, attestandosi rispettivamente al 22,2% e all’11,7%. Leggero calo per Alleanza Verdi-Sinistra, che perde un decimale e registra un 6,4% nelle preferenze di voto.🔗 Leggi su Open.online

Il primo sondaggio su Futuro Nazionale vede il movimento superare il 4% dei consensi.

La lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend.

Sondaggi politici YouTrend, Vannacci al 4,2%: da dove vengono i suoi consensi con la sorpresa, non è la Lega che perderebbe più voti

Roberto Vannacci vara ufficialmente il suo 'Futuro Nazionale', con una roadmap sempre più chiara. Mentre proseguono le schermaglie tra la Lega e i deputati vannacciani appena fuoriusciti dal Carroccio

