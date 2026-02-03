Vannacci verso l’addio alla Lega | pronto il simbolo Futuro nazionale oggi il verdetto al consiglio federale

Roberto Vannacci si prepara a lasciare la Lega. Oggi il consiglio federale deciderà se il suo nuovo simbolo, “Futuro nazionale”, sarà ufficiale. L’europarlamentare toscano ha già depositato il simbolo e sembra ormai certo che tra lui e il partito di Salvini si spezzi definitivamente il rapporto.

Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega. L'europarlamentare toscano avrebbe già depositato il simbolo del suo nuovo progetto politico, "Futuro nazionale", e nelle prossime ore potrebbe consumarsi la rottura definitiva con il partito di Matteo Salvini. Secondo quanto filtra da ambienti vicini all'ex generale, la decisione sarà discussa oggi alle 16, durante il consiglio federale della Lega convocato nella sede di via Bellerio. Salvo ricuciture dell'ultimo minuto, la separazione appare ormai imminente. L'incontro con Salvini e il confronto "franco". Nella serata di ieri Vannacci avrebbe incontrato Salvini per un faccia a faccia definito "franco".

