Daniela Santanchè si è dimessa e ha scritto una lettera alla leader del partito, affermando di obbedire. La decisione non è avvenuta in modo improvviso, ma rappresenta una scelta pianificata e dichiarata con chiarezza. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali, mentre si analizzano le possibili conseguenze politiche di questa uscita.

Perché Daniela Santanchè si è dimessa. Non una resa spontanea, ma una scelta rivendicata con precisione chirurgica. Daniela Santanchè lascia il ministero del Turismo e lo fa mettendo nero su bianco un punto politico fondamentale: le dimissioni arrivano su richiesta esplicita della premier Giorgia Meloni. Nella lettera inviata alla presidente del Consiglio, la ministra uscente chiarisce subito il perimetro: “Ho voluto che fosse chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo”. Un passaggio tutt’altro che formale. È una presa di posizione che mira a difendere la propria onorabilità politica e personale, in un momento delicatissimo. La lettera a Giorgia Meloni: tra amarezza e lealtà politica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Daniela Santanchè si dimette e scrive a Meloni: “Obbedisco”, retroscena, tensioni e il peso politico della scelta

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La citazione "Obbedisco", da Giuseppe Garibaldi a Daniela Santanchè #ANSA x.com