Il ministro del Turismo ha annunciato le proprie dimissioni, scrivendo una lettera indirizzata alla presidente del Consiglio. Nella comunicazione, ha scritto: «Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro». La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi che l’hanno portata a questa scelta.

“Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro”. Con questa parole Daniela Santanchè lascia l’incarico di Ministro del Turismo. Ad intimarlo era stata ieri sera la Premier Giorgia Meloni, alla quale l’ormai ex ministro ha risposto in forma epistolare. “Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo”, continua Santanché, spiegando le ragioni dell’iniziale diniego alla richiesta di Meloni. “Ieri forse bruscamente (capirai il mio stato d’animo) ti ho rappresentato la mia non disponibilità ad una mia immediata dimissione perché volevo fosse separata sia dai commenti sul referendum perché non vorrei essere il capro espiatorio di una sconfitta che non è certo stata determinata da me”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Obbedisco”, Meloni intima e Daniela Santanché si dimette da Ministra del Turismo

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