Il 26 marzo 2026, una ministra ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. La premier ha dichiarato di aver corretto gli errori precedenti e ora si concentra sulla nomina di nuovi rappresentanti per le posizioni vacanti. La decisione è stata comunicata in modo diretto, senza ulteriori dettagli ufficiali. La situazione ha portato a una rapida fase di rimpasto nel governo.

Roma, 26 marzo 2026 – Dimissioni “spontanee”. Per sfrattare la Pitonessa dal ministero del Turismo, Giorgia Meloni ha dovuto letteralmente metterla alla porta. Niente cortesie istituzionali, solo cruda Realpolitik: il sacrificio di Daniela Santanchè era il prezzo salatissimo da pagare per incassare la testa di Andrea Delmastro. “Se cado io, cade anche lei”, aveva minacciato l’altro ieri l’ex sottosegretario alla Giustizia. Un aut aut che ha mandato su tutte le furie Santanchè, scatenando uno scontro durissimo con la presidente del Consiglio: “Cosa c’entro io con la scoppola referendaria? In Lombardia hanno vinto i Sì e pure nella mia provincia, a Cuneo, è andata bene”, si è ribellata la ministra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Santanchè si dimette. Meloni taglia corto: “Ho rimediato agli errori”. Ora l’urgenza è riempire le caselle vacanti

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