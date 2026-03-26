Il 26 marzo 2026 si sono verificate le dimissioni spontanee di un ministro del Turismo. La premier ha dichiarato di aver corretto gli errori commessi, evitando di confermare il mantenimento dell’incarico alla politica uscente. La situazione si è conclusa con la richiesta di lasciare il ruolo, con la premier che ha comunicato di aver preso in mano la vicenda.

Roma, 26 marzo 2026 – Dimissioni “spontanee”. Per sfrattare la Pitonessa dal ministero del Turismo, Giorgia Meloni ha dovuto letteralmente metterla alla porta. Niente cortesie istituzionali, solo cruda Realpolitik: il sacrificio di Daniela Santanchè era il prezzo salatissimo da pagare per incassare la testa di Andrea Delmastro. “Se cado io, cade anche lei”, aveva minacciato l’altro ieri l’ex sottosegretario alla Giustizia. Un aut aut che ha mandato su tutte le furie Santanchè, scatenando uno scontro durissimo con la presidente del Consiglio: “Cosa c’entro io con la scoppola referendaria? In Lombardia hanno vinto i Sì e pure nella mia provincia, a Cuneo, è andata bene”, si è ribellata la ministra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Santanchè si dimette. Meloni taglia corto: “Ho rimediato agli errori”

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