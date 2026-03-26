Daniela Santanchè ha annunciato le sue dimissioni dal ministero del Turismo, accusando il partito di appartenenza di aver adottato posizioni giustizialiste e di aver tradito alcuni principi. La decisione arrivi dopo un confronto interno e non rappresenta un passo definitivo, ma ha suscitato reazioni nel panorama politico. La situazione rimane aperta, con confronti tra le diverse forze politiche ancora in corso.

Il passo indietro è arrivato, ma non ha il sapore della resa. Daniela Santanchè si dimette dal ministero del Turismo e lo fa con parole che pesano più del gesto politico: partito giustizialista, tradimento, doppiopesismo. È una rottura che non diventa strappo definitivo, ma che segna una crepa profonda dentro Fratelli d’Italia, nel momento in cui la leadership di Giorgia Meloni prova a ricompattare il quadro dopo il terremoto del referendum. La ministra uscente si racconta agli amici come una figura scaricata, più che sconfitta. Parla di una decisione arrivata all’improvviso, maturata in poche ore, senza segnali premonitori nemmeno nell’ultimo incontro con la premier. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Santanchè lascia il governo e accusa: “FdI è diventato giustizialista”. Ma la partita non è chiusa

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