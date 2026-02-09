Olimpiadi 2026 Santanchè | Proteste? Giochi non sono del governo ma degli italiani

Daniela Santanché non si ferma di fronte alle polemiche sulle proteste contro le Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026. La ministra del Turismo ribadisce che i giochi non sono una questione di politica, ma appartengono agli italiani. Durante una visita a Casa Italia, Santanché sottolinea che chi critica lo fa per denigrare il Paese, non il governo. La sua posizione è chiara: le Olimpiadi sono un patrimonio di tutti, e le polemiche non cambiano questa realtà.

"In un momento in cui l' Italia è al centro del mondo, chi è che non sta indossando la casacca della Nazionale? Quelli che trovano spunti per poter criticare, combattere, denigrare non il governo, ma l'Italia perché le olimpiadi non sono del governo, ma dell'Italia e degli italiani", così la ministra del Turismo Daniela Santanché a margine della sua visita a Casa Italia a Milano, rispondendo a chi le chiedeva un commento sugli scontri di sabato al corteo contro i Giochi. Sulle polemiche per la telecronaca della serata inaugurale, Santanché ha detto: "Io ero allo stadio non ho sentito la telecronaca, ho visto uno spettacolo bellissimo che mi ha fatto essere ancora più orgogliosa di essere italiana, che hanno visto 2 miliardi di persone e che ha fatto uno share importante su Raiuno.

La ministra Santanchè difende le Olimpiadi 2026, ribadendo che sono un’opportunità per coinvolgere tutta Italia.

Milano accoglie il presidente Sergio Mattarella con poca attenzione.

