Dopo le dimissioni della ministra del Turismo, richieste dalla presidente del Consiglio, la premier ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica per assumere temporaneamente la carica. La ministra aveva lasciato l’incarico ieri, e oggi la Meloni ha preso l’interim. Nessun altro dettaglio sulla durata dell’assunzione o sui provvedimenti successivi.

Dopo le dimissioni richieste dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni verso la ministra del Turismo Daniela Santanché, che ieri ha lasciato l'incarico, la premier ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per assumere ad interim la carica. Lo rende noto Palazzo Chigi, in una nota in cui fa sapere che "il Capo dello Stato ha poi firmato il decreto" e che la presidente ha rivolto un ringraziamento a Santanchè per la dedizione e il suo contributo "alla ripresa e al rilancio del turismo italiano". Il governo continuerà dunque a lavorare "per sostenere e valorizzare un asset strategico dell'economia nazionale, che assicura prosperit, benessere e prestigio internazionale all'Italia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Santanché, la Meloni assume interim il ministero Turismo

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