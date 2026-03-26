Santanchè il compagno rompe il silenzio dopo le dimissioni

Dopo le dimissioni di Daniela Santanchè, il suo compagno è intervenuto rompendo il silenzio. La decisione di lasciare il proprio incarico è arrivata al termine di una giornata segnata da tensioni politiche. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata resa nota in merito ai motivi della decisione o alle dichiarazioni rilasciate.

Le dimissioni di Daniela Santanchè sono maturate al termine di una giornata caratterizzata da forte tensione politica. L’uscita dall’incarico è stata formalizzata con una lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A fornire una ricostruzione delle ore precedenti è il compagno dell’ex ministra, Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, che descrive una dinamica diversa rispetto alla sola comunicazione istituzionale. Secondo quanto riferito, la decisione non sarebbe stata pianificata nei dettagli e si sarebbe definita in un arco di tempo ristretto, tra sorpresa iniziale, valutazioni politiche e un passaggio ritenuto decisivo nei rapporti con la guida del governo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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