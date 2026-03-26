In un’intervista al Corriere della Sera, un imprenditore fiorentino ha parlato delle dimissioni dell’ex ministra del Turismo, sua compagna da circa dieci anni. Ha anche rivelato dettagli riguardanti un episodio con delle rose rosse, senza fornire ulteriori spiegazioni sulla vicenda. La conversazione si è concentrata esclusivamente su fatti relativi alla loro relazione e agli eventi recenti.

In un’intervista al Corriere della Sera, Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, imprenditore fiorentino e compagno da una decina d’anni dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, ha rotto il silenzio sulle dimissioni della sua compagna. “ La Daniela ha fatto bene a dimettersi, perché glielo chiedeva la Giorgia che è una persona strepitosa “, dichiara senza mezzi termini. “ Era giusto così, ha fatto un passo indietro col cuore in mano “. E ha anche parlato della “strategia” per farla stare meglio. “ Le ho comprato le rose rosse e la porto fuori a cena con suo figlio Lorenzo. Vogliamo farle sentire tutto il nostro amore “. Le dimissioni di Santanchè sono arrivate come un fulmine a ciel sereno per la coppia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dimissioni e poi rose rosse: il compagno svela cos’è successo a Daniela Santanchè lontano dalle telecamere

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Daniela Santanchè rassegna le dimissioniDopo un giorno di attesa, una mozione di sfiducia e una richiesta esplicita di Meloni, la ministra del Turismo Daniela Santanché si è dimessa.

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Il No ha stravinto. E anche Daniela Santanchè, alla fine, si è dimessa. Resta però una domanda politica: perché, poi, il governo aveva tanta fretta di mettere sotto controllo la magistratura Da una parte Andrea Delmastro, travolto dallo scoop del Fatto sui suoi r x.com

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