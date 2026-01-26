Isabella Tovaglieri | Campi e industria van difesi insieme

Isabella Tovaglieri sottolinea l'importanza di difendere contemporaneamente i settori agricolo e industriale. Riguardo al veto della Lega al trattato Mercosur, l’eurodeputata evidenzia che le imprese italiane criticano Bruxelles, non la posizione della Lega, e invita a considerare con attenzione gli interessi di entrambe le realtà economiche. La sua posizione mira a tutelare gli interessi nazionali senza creare contrasti tra i diversi comparti produttivi.

L'eurodeputata rivendica il no della Lega al Mercosur: «Le imprese ci criticano? Il loro nemico non siamo noi, è Bruxelles. Il governo ha ottenuto impegni dalla Commissione, ma avremmo preferito una vera reciprocità» La chiamano la «signora dei codici» perché Isabella Tovaglieri fa della sua passione giuridica - è uno degli avvocati più affermati nel panorama italiano - una sorta di carburante per la politica. Sta a Strasburgo, eletta con un profluvio di preferenze per il secondo mandato, nel gruppo dei Patriots, i «Patrioti». Parola che a lei piace molto perché da leghista considera le patrie, i territori e le comunità i «luoghi» della vera azione politica.

4 di Sera, Isabella Tovaglieri: "Calata la maschera", Askatasuna koIsabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, ha commentato l’operazione di sgombero del centro sociale Askatasuna durante il talk 4 di Sera su Rete 4.

