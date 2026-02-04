Dopo quasi quattro anni di guerra in Ucraina, il Paese ha fatto passi da gigante nell’uso e nella produzione di droni. L’evoluzione ha cambiato le regole del conflitto, con l’Ucraina che ora dispone di una capacità militare molto più avanzata rispetto all’inizio. La guerra ha mostrato anche i limiti dell’industria occidentale, messa alla prova dalla rapidità di sviluppo degli strumenti tecnologici sul campo.

Roma, 4 febbraio 2026 – Dopo quasi quattro anni di guerra, l’Ucraina ha sviluppato una capacità di impiego e produzione di droni tale da trasformare radicalmente la natura del conflitto. Kyiv è divenuta ormai il leader mondiale nell'innovazione e nella produzione di droni, producendo circa 2 milioni di unità nell'ultimo anno, con una capacità produttiva che nel 2025 raggiungerà oltre 200.000 droni FPV (first person view) al mese, un numero destinato ad aumentare ulteriormente nel corso del 2026. In un’intervista esclusiva a Euractiv.com ( qui la versione domanda e risposta redatta da Kjeld Neubert), un produttore di droni attivo in Ucraina – ex militare dell’Europa occidentale con esperienza di combattimento in Afghanistan e Iraq che per scelta ha chiesto l’anonimato - racconta come l’esperienza sul campo abbia messo in discussione molte certezze occidentali sulla guerra moderna, sull’uso dei droni e sulla capacità industriale europea di adattarsi a un conflitto ad alta intensità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La guerra dei droni in Ucraina mette a nudo i limiti dell’industria militare occidentale

Approfondimenti su Guerra Droni

Con la presidenza indiana dei Brics, avviata a gennaio, il gruppo si concentra su temi come resilienza, innovazione, cooperazione e sostenibilità.

L’industria automobilistica europea sta affrontando una fase di profonda trasformazione, complicata da una diminuzione delle vendite e da una crisi di lungo periodo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Guerra in Ucraina: i droni filoguidati con fibra ottica

Ultime notizie su Guerra Droni

Argomenti discussi: Ucraina, la guerra dei treni: droni e sabotaggi, così Mosca e Kiev si combattono sui binari; La guerra dei droni porta l’Egitto dentro il conflitto sudanese. Ecco cosa sappiamo; Decide la guerra tra Russia e Ucraina: perché tutto dipende dai droni cinesi; Guerra Ucraina Russia, drone russo su un autobus a Dnipropetrovsk: almeno 15 morti.

Ucraina, la guerra dei treni: droni e sabotaggi, così Mosca e Kiev si combattono sui binariDall'estate scorsa i russi hanno incrementato gli attacchi sui convogli prendendo di mira anche quelli adibiti al trasporto dei civili. Ma i partigiani filo ucraini continuano le operazioni per metter ... corriere.it

Guerra ucraina, raid di Mosca con 70 missili e 450 droni su Kiev, Kharkiv e Dnipro. Zelensky: dopo nuovo attacco cambia il lavoro dei negoziatoriGuerra Ucraina. Nuovo attacco russo a Kiev, nella notte, con missili e droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Una serie di potenti esplosioni ha scosso la città. ilmessaggero.it

Danylo Yavhusishyn è fuggito dalla guerra in #Ucraina per diventare un lottatore di #sumo in #Giappone e la sua rapida ascesa lo ha portato a un passo dal raggiungere il grado più alto di questo antico sport x.com

askanews. . Ripresi gli attacchi sull' #Ucraina , #Trump esorta #Putin: "Ponga fine alla guerra" (ma sulla tregua "ha mantenuto la parola") - facebook.com facebook