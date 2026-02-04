La guerra dei droni in Ucraina mette a nudo i limiti dell’industria militare occidentale

Dopo quasi quattro anni di guerra in Ucraina, il Paese ha fatto passi da gigante nell’uso e nella produzione di droni. L’evoluzione ha cambiato le regole del conflitto, con l’Ucraina che ora dispone di una capacità militare molto più avanzata rispetto all’inizio. La guerra ha mostrato anche i limiti dell’industria occidentale, messa alla prova dalla rapidità di sviluppo degli strumenti tecnologici sul campo.

Roma, 4 febbraio 2026 – Dopo quasi quattro anni di guerra, l’Ucraina ha sviluppato una capacità di impiego e produzione di droni tale da trasformare radicalmente la natura del conflitto. Kyiv è divenuta ormai il leader mondiale nell'innovazione e nella produzione di droni, producendo circa 2 milioni di unità nell'ultimo anno, con una capacità produttiva che nel 2025 raggiungerà oltre 200.000 droni FPV (first person view) al mese, un numero destinato ad aumentare ulteriormente nel corso del 2026. In un’intervista esclusiva a Euractiv.com ( qui la versione domanda e risposta redatta da Kjeld Neubert), un produttore di droni attivo in Ucraina – ex militare dell’Europa occidentale con esperienza di combattimento in Afghanistan e Iraq che per scelta ha chiesto l’anonimato - racconta come l’esperienza sul campo abbia messo in discussione molte certezze occidentali sulla guerra moderna, sull’uso dei droni e sulla capacità industriale europea di adattarsi a un conflitto ad alta intensità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

