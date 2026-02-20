Castelverde pali pericolanti e strada colabrodo | il quartiere lancia l' allarme per via Massa di San Giuliano

A Castelverde, i pali della luce danneggiati e la strada dissestata fanno preoccupare i residenti di via Massa di San Giuliano. Qualche giorno fa, un palo instabile si è piegato sotto il peso del vento, rischiando di cadere sulla carreggiata. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma la paura è alta tra chi percorre quotidianamente questa strada. I residenti chiedono interventi rapidi per mettere in sicurezza il quartiere, che ha bisogno di interventi urgenti. La strada rimane in condizioni precarie e necessita di interventi immediati.

Dopo che un palo ha colpito un bus dell'Atac il comitato di quartiere ha scritto a Comune e municipio per chiedere la messa in sciurezza della strada più importante di Castelverde La caduta di un palo del telefono che ha colpito un bus Atac, fortunatamente senza causare feriti, è stato l’ultimo campanello d’allarme. Via Massa di San Giuliano, nel quartiere di Castelverde, periferia est di Roma, fa paura ai residenti che, da anni, ne chiedono la messa in sicurezza. Per questo, dopo l’incidente al bus Atac, il comitato di quartiere Castelverde di Roma ha scritto al Comune e al VI Municipio per chiedere la realizzazione di lavori ormai non più rinviabili.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Pericolo alberi tra Massa San Nicola e Massa San Giorgio, cedimenti di rami hanno coperto alcuni tratti Leggi anche: Castelverde, dopo 12 anni di attesa verranno accessi i lampioni del quartiere Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Paura a Castelverde: palo del telefono colpisce autobus in transitoUn palo del telefono è crollato ed ha colpito un autobus in transito. È accaduto alle prime luci del giorno di oggi - giovedì 19 febbraio - a Castelverde, nella periferia est della Capitale. romatoday.it Castelverde, lancia pietre contro un treno, quattordicenne arrestato dai carabinieriL'allarme da alcuni viaggiatori che avevano notato un gruppetto di ragazzini che cercavano di colpire i convogli. Il 14enne portato in comunità: ha aggredito i militari quando lo hanno individuato ... milano.corriere.it Asl Napoli 2 Nord. . Nuove frontiere nella Terapia del Dolore all'Ospedale San Giuliano di Giugliano! Sapevi che la stimolazione del nervo vago può essere una soluzione efficace contro l’emicrania e il dolore cronico Il nostro centro, Hub di riferimento r - facebook.com facebook #Roma #viabilità Manifestazione di Carnevale in via Massa San Giuliano, rallentamenti per le linee di bus 055 e 314. x.com