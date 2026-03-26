Sanremo | 140mila euro per salvare il cuore di piazza Colombo

A partire dal 7 aprile, il marciapiede nord di piazza Colombo a Sanremo sarà soggetto a lavori di riqualificazione, che dureranno circa due mesi. La zona si trova tra via San Francesco e via Marsaglia e rappresenta un intervento volto a migliorare l’aspetto e la funzionalità dell’area. Per finanziare l’intervento sono stati stanziati 140mila euro.

Sarà a partire dal 7 aprile che il cuore di Sanremo vivrà una trasformazione tangibile. La riqualificazione del marciapiede nord di piazza Colombo, tra via San Francesco e via Marsaglia, segna l’inizio di un cantiere duraturo due mesi. Con una spesa stimata in 140 mila euro più IVA, il progetto punta a eliminare le zone danneggiate dal tempo e dall’usura, garantendo sicurezza e continuità paesaggistica. L’intervento non è isolato ma si inserisce in una strategia più ampia finanziata da un fondo regionale da 500 mila euro, ottenuto dalla precedente amministrazione comunale. Questa somma ha già permesso di completare i lavori nei giardini Sud-Est e sta sostenendo quelli in corso presso i giardini Falcone e Borsellino alla Foce. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo: 140mila euro per salvare il cuore di piazza Colombo Articoli correlati Carabinieri a Sanremo: legalità e storia in piazza ColomboSanremo, 22 febbraio 2026 — L'Arma dei Carabinieri fa il suo ingresso nella 76esima edizione del Festival di Sanremo con uno stand espositivo in... Sanremo 2026, ecco chi ci sarà sul palco di Piazza ColomboRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Contenuti utili per approfondire Sanremo 140mila euro per salvare il... Argomenti discussi: Caro affitti, dalla Regione in arrivo 140mila euro per 135 famiglie pavesi. Polemiche per i 140mila euro a Lagarde da Bri. Bce: Il divieto per lo staff a lei non si applicaÈ stata lei stessa a confermare il compenso in una risposta scritta all’eurodeputato tedesco Fabio De Masi e al collega svedese Dick Erixon, dopo le lamentele del personale raccolte dal Financial ... repubblica.it A Christine Lagarde 140mila euro dalla Bri nel 2025, nonostante divieto per staff Bce. La replica: per lei codice diversoLa presidente della Bce Christine Lagarde ha incassato nel 2025 circa 140mila euro come membro del consiglio della Banca dei regolamenti internazionali (Bri) nonostante il divieto per il personale Bce ... ilsole24ore.com