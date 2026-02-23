Carabinieri a Sanremo | legalità e storia in piazza Colombo

I Carabinieri hanno allestito uno stand in piazza Colombo a Sanremo, portando avanti un’operazione di pattugliamento e prevenzione. La presenza mira a rafforzare il controllo della zona durante il Festival, garantendo sicurezza e ordine pubblico. Un’auto dei Carabinieri parcheggiata davanti allo stand attira l’attenzione dei passanti, mentre i militari distribuiscono materiali informativi. La presenza delle forze dell’ordine ha già attirato l’interesse di molti visitatori in centro.

Sanremo, 22 febbraio 2026 — L’Arma dei Carabinieri fa il suo ingresso nella 76esima edizione del Festival di Sanremo con uno stand espositivo in piazza Colombo. Per tutta la settimana, i cittadini e i visitatori della kermesse canora potranno scoprire le attività dell’Arma e approfondire tematiche cruciali come la legalità e la prevenzione. Lo stand, allestito dal Comando Provinciale di Imperia, si configura come uno spazio informativo aperto al pubblico. L’obiettivo è sensibilizzare su questioni come le truffe agli anziani, il bullismo e la promozione della cultura della legalità. I visitatori potranno ricevere informazioni sulle peculiarità dell’Istituzione, sulla sua storia, sulle modalità di arruolamento e sui percorsi di formazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

