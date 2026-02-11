Sanremo 2026 ecco chi ci sarà sul palco di Piazza Colombo

Quest'anno il Festival di Sanremo si svolge in modo nuovo. Oltre al Teatro Ariston, anche Piazza Colombo ospiterà alcuni eventi e performance. La decisione di ampliare le location fa parte di una strategia per coinvolgere di più i cittadini e rendere il festival più accessibile. La prima giornata si terrà sul palco principale, mentre le altre attività si terranno all'aperto, con artisti e ospiti che si alterneranno tra le due location. I preparativi sono già iniziati e l’atmosfera si fa sempre più frenetica.

Come avviene ormai da diversi anni, il Teatro Ariston non sarà l’unica location del Festival di Sanremo. La musica e la magia della kermesse canora raggiungeranno anche il grande palco allestito in Piazza Colombo, sempre a Sanremo, aperto al pubblico durante tutta la settimana della manifestazione. Nel corso delle cinque serate del Festival, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, in Piazza Colombo si alterneranno altrettanti artisti italiani. La prima serata sarà all’insegna della musica di Gaia, mentre il mercoledì sarà Bresh ad accendere gli animi. Il giovedì sono attesi, invece, i The Kolors, mentre il venerdì sarà la volta di Francesco Gabbani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

