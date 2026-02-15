Energie per la scuola presentate le linee guida all’Isis ad Arcidosso

Il progetto “Energie per la scuola” è stato presentato all’Isis di Arcidosso, portando in aula nuove opportunità per gli studenti. La iniziativa mira a collegare direttamente il percorso di studio con il mondo del lavoro, offrendo ai diplomandi la possibilità di inserirsi subito in aziende partner di Enel. Durante l'incontro, sono state illustrate le linee guida per coinvolgere gli studenti in tirocini e percorsi formativi pratici, con l’obiettivo di facilitare il loro ingresso nel settore energetico.

ARCIDOSSO Diplomarsi e trovare immediatamente un lavoro qualificato: è il sogno di ogni studente ed è ciò che intende realizzare ‘ Energie per la Scuola ’, il programma di formazione curato da Enel Workforce Evolution Academy per inserire giovani diplomandi nel mondo del lavoro nelle aziende partner del Gruppo Enel. Il progetto ha fatto tappa all’ Isis Polo Amiata Ovest di Arcidosso, dove si è tenuto l’Open Day per la presentazione dell’iniziativa alla presenza degli studenti delle classi quinte, del dirigente scolastico Cristiano Palla, della professoressa Tiziana Galella referente dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), di Giuseppe Macrì di Enel Work Force Evolution Academy, di Giampaolo Vecchieschi e Linda Tozzini Enel Green Power Geotermia, dei rappresentanti dell’agenzia per il lavoro e dell’Istituto di formazione coinvolti nel percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

