Aggredita in casa dai suoi cani 49enne rischia di perdere il braccio | la vicina sente le urla dà l'allarme

Una donna di 49 anni è rimasta ferita durante un episodio domestico in cui è stata attaccata da almeno uno dei suoi due cani, un pitbull e un amstaff. La vicina, udita le urla, ha allertato le forze dell’ordine. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale con il rischio di perdere un braccio. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Una donna di 49 anni è stata aggredita da almeno uno dei suoi due cani, un pitbull e un amstaff, mentre era in casa. A lanciare l'allarme è stata la vicina di casa che ha sentito le urla della donna. La 49enne rischia di perdere un braccio a causa delle gravi lesioni riportate.