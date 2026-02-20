Ghetti braccianti in Puglia | la Corte dei Conti lancia l' allarme Pnrr Foggia rischia di perdere 100 milioni

La Corte dei Conti ha chiaramente criticato la gestione dei fondi Pnrr e Pnc destinati alla Puglia, evidenziando il rischio di perdere 100 milioni di euro. La denuncia riguarda i progetti di riqualificazione dei ghetti di braccianti a Foggia, che non sono stati portati avanti come previsto. I fondi, che dovevano migliorare le condizioni di vita degli abitanti, restano inutilizzati o mal gestiti. La regione rischia di perdere un patrimonio importante, mentre le condizioni delle comunità rimangono precarie. La situazione rimane critica e necessita di interventi immediati.

La Corte dei Conti boccia la gestione dei fondi finanziati dai Pnrr e Pnc destinati agli enti locali in Puglia per i 'Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura'. A tracciare il quadro è la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti che lancia l'allarme sul rischio concreto di perdere la maggior parte dei fondi assegnati. Ciò che emerge dal lavoro dei giudici contabili, si legge in una nota, è "caratterizzato da criticità procedurali e organizzative tali da incidere significativamente sulla capacità di conseguire gli obiettivi fissati dal Pnrr nei termini stabiliti".