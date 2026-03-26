Sanità bonus per chi lavora in emergenza | indennità fino a 340 euro

La giunta regionale ha approvato un piano di riparto che assegna un bonus fino a 340 euro per il personale impiegato nei servizi di emergenza sanitaria, includendo anche gli arretrati per il triennio 2023-2025. La misura riguarda i dipendenti delle Aziende sanitarie e altri enti del Servizio sanitario nazionale operanti nei reparti di Pronto soccorso.

La giunta regionale ha approvato il piano di riparto che riconosce le indennità per l’anno in corso e i relativi arretrati per il triennio 2023-25 destinati al personale dipendente delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale negli ambiti di Pronto soccorso. Viene così confermato l'impegno a riconoscere una valorizzazione economica a favore di chi opera in un settore strategico della rete dell’emergenza dell’Emilia-Romagna. Una posizione espressa anche all’interno del percorso di confronto sindacale di questi ultimi mesi. Di fronte a una situazione di incertezza in merito ai criteri per la determinazione... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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