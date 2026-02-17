Calabria | Sanità a rischio per le possibili sanzioni Usa ai funzionari che impiegano medici cubani

Gli Stati Uniti minacciano di sanzionare i funzionari calabresi che hanno assunto medici cubani, mettendo a rischio la qualità dei servizi sanitari nella regione. La decisione arriva dopo che alcuni responsabili locali hanno continuato a impiegare medici provenienti dall’isola caraibica, nonostante le pressioni internazionali. La sanità calabrese, già alle prese con carenze di personale e strutture obsolete, potrebbe subire ulteriori danni a causa di questa nuova tensione.

Calabria a Rischio: L’Offensiva Usa Contro Cuba Minaccia la Sanità Regionale. La sanità calabrese, già provata da decenni di difficoltà, si trova ora ad affrontare una nuova e inattesa minaccia: possibili sanzioni statunitensi contro funzionari regionali che hanno impiegato medici cubani. Questa escalation geopolitica rischia di compromettere l’assistenza sanitaria in una regione dove quasi 400 specialisti dell’isola caraibica svolgono un ruolo cruciale, soprattutto in aree periferiche e ospedali con gravi carenze di personale. La situazione, descritta come allarmante da sindacati e amministrazioni locali, solleva interrogativi sulla sostenibilità del sistema sanitario calabrese e sulla necessità di trovare soluzioni strutturali per garantire un’assistenza adeguata ai cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Usb sfida l’Asp di Reggio Calabria: diffida sulle sanzioni ai mediciL’Usb sanità Calabria ha notificato ufficialmente all’Asp di Reggio Calabria una diffida riguardante le sanzioni ai medici di medicina generale.

