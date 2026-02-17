Calabria | Sanità a rischio per le possibili sanzioni Usa ai funzionari che impiegano medici cubani
Gli Stati Uniti minacciano di sanzionare i funzionari calabresi che hanno assunto medici cubani, mettendo a rischio la qualità dei servizi sanitari nella regione. La decisione arriva dopo che alcuni responsabili locali hanno continuato a impiegare medici provenienti dall’isola caraibica, nonostante le pressioni internazionali. La sanità calabrese, già alle prese con carenze di personale e strutture obsolete, potrebbe subire ulteriori danni a causa di questa nuova tensione.
Calabria a Rischio: L’Offensiva Usa Contro Cuba Minaccia la Sanità Regionale. La sanità calabrese, già provata da decenni di difficoltà, si trova ora ad affrontare una nuova e inattesa minaccia: possibili sanzioni statunitensi contro funzionari regionali che hanno impiegato medici cubani. Questa escalation geopolitica rischia di compromettere l’assistenza sanitaria in una regione dove quasi 400 specialisti dell’isola caraibica svolgono un ruolo cruciale, soprattutto in aree periferiche e ospedali con gravi carenze di personale. La situazione, descritta come allarmante da sindacati e amministrazioni locali, solleva interrogativi sulla sostenibilità del sistema sanitario calabrese e sulla necessità di trovare soluzioni strutturali per garantire un’assistenza adeguata ai cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Costa: ‘inaccettabili sanzioni Usa ai funzionari europei’
Usb sfida l’Asp di Reggio Calabria: diffida sulle sanzioni ai mediciL’Usb sanità Calabria ha notificato ufficialmente all’Asp di Reggio Calabria una diffida riguardante le sanzioni ai medici di medicina generale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calabria, sanità privata e RSA in agitazione: contratti fermi da 8 e 13 anni, rischio sui servizi ai fragili; Polistena, ospedale in affanno, oltre 1000 firme contro l’Asp; Sanità jonica sotto accusa: reparti svuotati e nuovi ospedali a rischio; VIDEO| Sanità, via libera all’emendamento Cannizzaro: medici in servizio fino a 72 anni.
Calabria, sanità privata e RSA in agitazione: contratti fermi da 8 e 13 anni, rischio sui servizi ai fragiliLa posizione di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL. Lo stallo del tavolo nazionale, le richieste di subordinare gli accreditamenti al rispetto dei CCNL e l’appello ad Azienda Zero per i controlli in Calabria ... ecodellojonio.it
Sanità in Calabria, la mobilitazione di AVS: ‘Sit-in al GOM, chiediamo provvedimenti urgenti’Ospedali in crisi e risorse insufficienti: AVS si mobilita per una legge speciale che salvi la sanità calabrese e garantisca servizi adeguati ai cittadini ... citynow.it
Sanità: la Giunta della Regione Calabria conferma commissari Carbone, Battistini e Frittelli https://gazzettadelsud.it/p=2172940 facebook