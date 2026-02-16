Proroga a 72 anni per i medici | approvato emendamento rischio chiusura reparti scongiurato Focus su Calabria
Il Parlamento ha approvato l’emendamento che permette ai medici di 72 anni di continuare a lavorare in corsia, evitando la chiusura di alcuni reparti. La decisione riguarda soprattutto le strutture sanitarie della Calabria, dove la carenza di personale era diventata critica. La misura temporanea consente di coprire i turni più difficili, ma le autorità sanitarie avvertono che bisogna ancora intervenire a lungo termine.
Medici 72enni in corsia: via libera alla proroga, un’emergenza tamponata ma la riforma resta urgente. La Camera dei Deputati ha approvato un emendamento al Decreto Milleproroghe che consente ai medici ospedalieri di prolungare il servizio fino ai 72 anni su base volontaria per tutto il 2026. La misura, proposta dal deputato Francesco Cannizzaro di Forza Italia, mira a scongiurare la chiusura di reparti ospedalieri e a garantire la continuità assistenziale, soprattutto in regioni come la Calabria, alle prese con una cronica carenza di personale. L’emendamento prevede anche il possibile richiamo in servizio, con contratti temporanei, di medici pensionati fino al 31 dicembre 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
L’emendamento Ciriani, inserito nel decreto Milleproroghe, prevede la possibilità per i medici ospedalieri e i dirigenti sanitari di continuare a lavorare fino a 72 anni su base volontaria.
