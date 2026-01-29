Colpo di mano delle destre sul Media Freedom Act la Rai ridotta a megafono | parla Bevilacqua M5s

Dolores Bevilacqua, senatrice M5S, ha criticato le recenti mosse delle destre sul Media Freedom Act. Durante una riunione in Vigilanza Rai, ha messo in discussione la presenza di figure come Tommaso Cerno nei programmi della Rai, sostenendo che potrebbero compromettere l'indipendenza del servizio pubblico. La politica si scontra su come tutelare l’autonomia dell’informazione, con accuse di tentativi di controllo e di usare la Rai come megafono politico.

Dolores Bevilacqua, senatrice M5S, in Vigilanza Rai ha sollevato contestazioni sull’opportunità della presenza di alcune figure editoriali come Tommaso Cerno nei programmi del servizio pubblico, citando possibili incompatibilità con la missione informativa della Rai. A che punto è la sua proposta concreta per tutelare pluralismo, indipendenza e trasparenza dell’informazione pubblica? “Più che sulla presenza di Cerno nel servizio pubblico, mi sono chiesta se sia ammissibile che un giornalista che lavora in Rai, seppur da esterno, possa permettersi di attaccare ripetutamente una delle trasmissioni di punta del servizio pubblico, condendo il tutto con qualunquismo e imprecisioni che poco hanno a che fare con la deontologia professionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

