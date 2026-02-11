Blitz delle destre sui LEP così la salute non è più un diritto uguale per tutti | parla la vicepresidente del Senato Castellone M5S

La commissione del Senato ha approvato ieri un parere che mira a mettere sullo stesso piano le liste di assistenza e i livelli essenziali di assistenza sanitaria. La vicepresidente del Senato, Castellone del M5S, ha criticato questa decisione, parlando di un vero e proprio blitz delle destre che mette a rischio il diritto alla salute di tutti. Ora si attende il voto finale che potrebbe cambiare di molto il sistema sanitario.

Ieri la X commissione del Senato ha votato un parere che punta a equiparare LEP e LEA in tema di sanità. Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato e Capogruppo M5S in commissione, ci spiega cos'è successo? "Abbiamo assistito all'ennesimo spettacolo indecoroso da chi porta avanti una visione che rischia di cristallizzare le disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari. La maggioranza ha espresso parere favorevole all'esclusione della sanità dal decreto chiamato a definire i LEP, i Livelli Essenziali delle Prestazioni, sostenendo che siano sufficienti i LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza.

