A San Leucio si tiene una manifestazione dedicata alla celebrazione dell’eccellenza femminile a livello globale, partendo dalla storia della Real Colonia. L’evento coinvolge diverse figure femminili e presenta attività e iniziative che richiamano l’eredità della parità di genere. La manifestazione si svolge con partecipanti provenienti da vari paesi e si concentra sulla valorizzazione delle conquiste femminili nel corso del tempo.

AGI - La più grande celebrazione dell’ eccellenza femminile a livello globale che ha visto in programma per tre giorni, da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026, convergere a Caserta alcune tra le più grandi testimonial ed eccellenze di ogni settore: scrittrici, giornaliste, docenti, artiste, critiche letterarie, professioniste di varie discipline, ma anche content creator e protagoniste della comunicazione digitale. Tra gli spazi dell’Archivio di Stato della Reggia di Caserta e il Belvedere di San Leucio, il festival internazionale “Caserta, la città delle donne”, organizzato dalla Fondazione Orizzonti, è stata dedicata al protagonismo femminile e alle politiche per l’uguaglianza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dalla Real Colonia al futuro: a San Leucio rinasce l’eredità della parità di genere

