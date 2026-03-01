San Giorgio a Cremano tenta di allagare la casa dell’ex | 70enne arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 70 anni è stato arrestato dai Carabinieri a San Giorgio a Cremano dopo aver tentato di allagare l'abitazione dell'ex moglie. L'uomo, sotto effetto di droga e con precedenti per violenza domestica e atti persecutori, ha cercato di devastare la casa. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che i danni si aggravassero.

Violenza domestica e atti persecutori: un uomo di 70 anni, sotto effetto di droga e con una lunga storia di maltrattamenti, tenta di devastare l'abitazione dell'ex moglie San Giorgio a Cremano – È una vicenda complessa, dolorosa, che affonda le radici in anni di violenze familiari e dipendenze. Protagonista un 70enne, che proprio oggi avrebbe compiuto gli anni, e la sua ex moglie 69enne, con cui ha condiviso una lunga relazione e cinque figli. L'uomo, nonostante una relazione extraconiugale dalla quale sono nati altri due bambini, continuava a vivere sotto lo stesso tetto della donna che aveva sposato.

