San Frediano fermato un pusher in bicicletta

Nella notte del 25 marzo, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato un uomo di 37 anni in bicicletta a San Frediano. Durante il controllo, sono state trovate diverse dosi di droga che, secondo le autorità, erano destinate alla vendita. L’uomo tunisino è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti in città. Nella notte del 25 marzo i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 37enne tunisino, trovato in possesso di diverse dosi di droga presumibilmente destinate alla vendita. L’uomo è stato notato mentre attraversava piazza dei Nerli in bicicletta. Alla vista della pattuglia avrebbe tentato di allontanarsi con atteggiamento sospetto, come per evitare un controllo. Raggiunto e fermato, è stato sottoposto a perquisizione personale: i militari hanno sequestrato due dosi di hashish (5,4 grammi) e due dosi di cocaina (5,5 grammi), oltre a circa 350 euro in contanti, ritenuti riconducibili all’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - San Frediano, fermato un pusher in bicicletta Articoli correlati Leggi anche: Firenze: incendio in un palazzo di Borgo San Frediano, 2 persone intossicate Paura per l’incendio in Borgo San Frediano scaturito dalle batterie in ricaricaFIRENZE – Ancora un incendio innescato dalla ricarica delle batterie al litio, questa volta nel cuore pulsante dell’Oltrarno fiorentino. Una selezione di notizie su San Frediano Discussioni sull' argomento San Frediano, un luogo per Riccardo Magherini; In piazza San Frediano apre Maris Bistrot: protagonisti i sapori toscani e calabresi; Ruba da un carro attrezzi ma viene scoperto dal proprietario e lo aggredisce in via Reginaldo Giuliani. Vi portiamo con noi alla Festa di Primavera che si è tenuta sabato scorso al mercato. Continuate a seguirci per non perdere tutti gli eventi dei prossimi giorni! Vi aspettiamo al Mercato Contadino di Firenze, davanti alla Porta di San Frediano. - facebook.com facebook