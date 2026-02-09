Firenze | incendio in un palazzo di Borgo San Frediano 2 persone intossicate

Stamattina, nel cuore di Firenze, un incendio ha scatenato il panico in un palazzo di Borgo San Frediano. I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente sul posto e hanno evacuato l’edificio. Due persone sono rimaste intossicate e sono state portate in ospedale. Sul luogo anche i soccorritori, mentre le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

FIRENZE – Momenti di paura stamattina, 9 febbraio 2026, nel centro di Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 9.30 in Borgo San Frediano, per un incendio all'interno di un appartamento situato al 3 ed ultimo piano di un condominio. Sul posto inviate due squadre, un'autoscala e un'autobotte che poi sono state fatte rientrare con l'arrivo della prima squadra. I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell'incendio innescato dalle batterie delle bici elettriche, che erano in ricarica e che si è propagato a tutto materiale presente nel vano cucina. Due sono le persone di nazionalità straniera che il personale sanitario ha trasportato al pronto soccorso per i fumi inalati.

