Paura per l’incendio in Borgo San Frediano scaturito dalle batterie in ricarica

FIRENZE – Ancora un incendio innescato dalla ricarica delle batterie al litio, questa volta nel cuore pulsante dell'Oltrarno fiorentino. Paura stamani in borgo San Frediano, dove le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento situato al terzo e ultimo piano di un condominio. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il rogo sarebbe partito proprio dalle batterie di alcune biciclette elettriche lasciate sotto carica: una scintilla che in pochi istanti ha aggredito il materiale presente nel vano cucina, sprigionando una densa colonna di fumo nero che ha invaso l'abitazione. Il bilancio sanitario parla di due persone soccorse dal personale del 118 e trasportate d'urgenza al pronto soccorso per aver inalato i fumi tossici sprigionati dalla combustione.

