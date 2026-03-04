Sono state diffuse le specifiche ufficiali dei nuovi smartphone Samsung Galaxy A37 e A57. Le informazioni riguardano i dettagli sui processori, le capacità di memoria, i display, le batterie e le fotocamere di entrambi i modelli. Le schede tecniche confermano le caratteristiche tecniche di ciascun dispositivo, senza includere dettagli su caratteristiche aggiuntive o funzionalità software.

si presentano nuove informazioni sulle specifiche dei Samsung Galaxy A37 e A57, delineando configurazioni di processore, memoria, display, batteria e fotocamere. l’analisi mette in evidenza i dettagli tecnici e le possibili variazioni tra i due modelli, con riferimenti a prestazioni, capienza e connettività. il galaxy a37 monterà un processore exynos 1480 e offrirà opzioni di memoria 6gb o 8gb di ram, con una capacità interna di 128gb o 256gb. la memoria interna non sarà espandibile tramite micro sd. disponibilità di un display da 6,7 pollici con refresh 120hz e risoluzione 2340 x 1080, caratterizzato da una superficie piana. il dispositivo arriverà con android 16 preinstallato insieme a one ui 8. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung galaxy a37 e galaxy a57 specifiche ufficiali

Samsung galaxy a37 e a57 anticipazioni batteria durata e durabilitaLe recenti registrazioni presenti nel database EPREL indicano una valutazione di efficienza energetica di livello A per entrambi i modelli,...

Samsung galaxy a57 e a37 batteria potenziata con una limitazionele etichette energetiche dei moderni modelli mid-range di casa samsung rivelano cambiamenti significativi rispetto al passato.

Samsung Galaxy A37 Vs Galaxy A57 — Full Specs Comparison

Contenuti e approfondimenti su Samsung galaxy.

Temi più discussi: Samsung Galaxy A57 e A37, ci sono buone notizie per autonomia e certificazione IP68; Nuove informazioni sulle colorazioni di Samsung Galaxy A37 5G e A57 5G; Samsung Galaxy A57 e A37: le etichette energetiche danno buone e cattive notizie; Samsung Galaxy A57 e A37: le etichette energetiche UE svelano autonomia migliore e qualche sorpresa.

Le nuove colorazioni di Samsung Galaxy A57 e A37 si mostrano in alcuni renderUn informatore avrebbe condiviso alcuni render delle colorazioni di Samsung Galaxy A57 e Galaxy A37, in arrivo prossimamente sul mercato. tuttoandroid.net

Samsung Galaxy A37 e A57: ecco quanto costeranno in EuropaI nuovi mid-range si fanno sempre più vicini e in queste ore hanno fatto capolino anche i possibili prezzi in Europa. I nuovi Samsung Galaxy A37 e A57 sono decisamente più tangibili e pare che ci sara ... gizchina.it

RECENSIONE Samsung Galaxy S26 Ultra Ho appena testato il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra durante una serie di trasferte internazionali, e ci sono alcune cose che non posso non condividere! Innanzitutto, le dimensioni! Rispetto al modello precedente facebook

Iliad: nuovi Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra in preordine anche a rate x.com