In casa Sampdoria si registra un cambiamento nello staff tecnico, con l’ingresso di due nuove figure al fianco di Lombardo. La società ha annunciato l’arrivo di queste figure, senza specificare i loro ruoli o i nomi. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi, mentre i dettagli sulle motivazioni di tali inserimenti non sono stati comunicati pubblicamente.

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© Calcionews24.com - Sampdoria, rivoluzione nello staff: due nuovi ingressi al fianco di Lombardo! Chi sono e cosa sta accadendo davvero in casa blucerchiata

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