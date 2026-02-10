LIVE Salto con gli sci gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA | la Slovenia vince il primo oro Lanisek MVP

A Pechino la Slovenia sorprende tutti e vince l’oro nel salto con gli sci a squadre miste. La squadra si prende la medaglia più importante, battendo la Norvegia, che finisce seconda. La gara è stata emozionante fino all’ultimo salto, con Lanisek che si conferma come il migliore e si prende il titolo di MVP.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prova a squadre miste di salto con gli sci, che ha visto a sorpresa il successo della Slovenia sulla Novegia. Un saluto sportivo! 20:43 CLASSIFICA PROVA A SQUADRE MISTE SALTO CON GLI SCI: SLOVENIA 1069 punti. Norvegia 1038 punti. Giappone 1034 punti. Germania 1032 punti. Austria 1027 punti. 10. Italia (eliminata dopo la prima serie) 20:40 Argento per la Norvegia, che ci supera ancora a 12 come numero di medaglie, mentre bronzo per il Giappone, ancora a medaglia nel salto con gli sci! 20.39 Domen Prevc tira fuori 102.0 metri e porta la Slovenia sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Salto con gli sci, gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA: la Slovenia vince il primo oro, Lanisek MVP Approfondimenti su Salto con gli sci OLIMPIADI LIVE Salto con gli sci, gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA: la Slovenia consolida la leadership grazie a Lanisek La Slovenia si avvicina alla fine della gara di salto con gli sci alle Olimpiadi, mantenendo la testa della classifica. LIVE Salto con gli sci, gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA: la Slovenia ammazza la gara ancora con Lanisek! La Slovenia si prende la scena nella gara a squadre mista di salto con gli sci alle Olimpiadi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Salto con gli sci OLIMPIADI Argomenti discussi: LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: vince Anna Odine Stroem, Nika prevc battuta!; Diretta Olimpiadi Live: risultati in tempo reale; LIVE Salto con gli sci, Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oro a sorpresa per la Germania con Raimund. 19° Bresadola; Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 9 febbraio, tv, streaming, italiani in gara. LIVE Salto con gli sci, Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oro a sorpresa per la Germania con Raimund. 19° BresadolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.55 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! oasport.it LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: vince Anna Odine Stroem, Nika prevc battuta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:39 Si chiude qui la Diretta LIVE della prima gara di salto con gli sci delle Olimpiadi di Milano Cortina ... oasport.it Ilia Malinin entra nella storia alle Olimpiadi: riporta in gara il salto mortale all’indietro, vietato per quasi 50 anni, e trascina gli Stati Uniti all’oro nel Team Event. Un gesto spettacolare che ha riscritto i confini del pattinaggio artistico: https://fanpa.ge/aKh2D - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.