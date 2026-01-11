Salto con gli sci Lanisek vince con merito una gara pazza a Zakopane Italia in top20 con Insam

Anze Lanisek ha vinto con merito l'ultima tappa di Coppa del Mondo a Zakopane, sul trampolino HS140, confermando la sua forma in vista dei prossimi Giochi Olimpici. L’Italia si è distinta con Insam tra i migliori venti, in una gara caratterizzata da condizioni imprevedibili. Un evento che ha dimostrato l’alto livello degli atleti e l’importanza di prepararsi al massimo per le sfide future.

Anze Lanisek si toglie una bella soddisfazione a poco meno di un mese dall'inizio dei Giochi Olimpici e trionfa sul trampolino grande HS140 di Zakopane, sede dell'undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. L'atleta sloveno centra così il terzo successo della stagione e si aggiudica l'undicesima vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore. Il 29enne nativo di Lubiana ha vinto con merito una gara pazza, oltremodo condizionata da una fitta nevicata e soprattutto da forti raffiche di vento variabili sia a livello di intensità che di direzione. Il maltempo ha avuto un ruolo cruciale nell'andamento della competizione, generando diversi colpi di scena ed incredibili capovolgimenti della classifica tra prima e seconda serie.

