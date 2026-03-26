forte vento nel reggiano auto si schianta contro albero

Nella serata di ieri, nel territorio reggiano, si sono registrati numerosi interventi dei vigili del fuoco a causa delle raffiche di vento. Circa venti interventi sono stati effettuati per rimuovere alberi caduti o per gestire situazioni di pericolo provocate dal maltempo. In una di queste occasioni, un'auto è finita contro un albero lungo la strada principale.

Reggio Emilia, 26 marzo 2026 - Almeno una ventina gli interventi richiesti ai vigili del fuoco, un po’ su tutto il territorio reggiano, nella tarda serata di ieri, a causa del forte vento che ha messo a dura prova la stabilità di molti alberi. Il caso di maggior rilievo è avvenuto verso le 23,30 in via Ghiardo a Cavriago, dove un’autovettura in transito si è schiantata contro una grossa pianta che era appena caduta sulla strada. Per fortuna non si registrano conseguenze per la persona a bordo, che è uscita da sola dall’abitacolo. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a ripristinare la viabilità sulla carreggiata. Fino a tarda notte le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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