Messina sferzata dal vento a Zafferia un albero cade su un' auto

Messina si sveglia sotto un cielo grigio e il vento forte non dà tregua. Nel quartiere Zafferia, un albero si è schiantato su un’auto, creando disagi e danni. La gente si organizza per rimuovere i tronchi e riprendere le attività quotidiane. La zona resta sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine, mentre le raffiche continuano a spazzare la città.

L'arbusto ha danneggiato anche un muro di recinzione. Vigili del fuoco sul posto Danni e disagi in diverse zone della città a causa delle forti raffiche di vento che dal pomeriggio soffiano su Messina. Intorno alle 20 un albero si è spezzato ed è caduto su un'auto in sosta a Zafferia, in via dell'Asparago. Diverse persone sono scese in strada allarmate dal forte rumore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona con l'ausilio di due mezzi. L'arbusto ha danneggiato anche un muro di recinzione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Scena simile a quella avvenuta nel tardo pomeriggio lungo la Cortina del porto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

