Salerno al Teatro Delle Arti appuntamento con Pirandello’Story

Da salernotoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 23 gennaio alle ore 21.00, il Teatro Delle Arti di Salerno ospita

Appuntamento con la prosa a Salerno, dove venerdì 23 gennaio, alle ore 21.00, il Teatro Delle Arti ospita lo spettacolo "Pirandello ’Story". L'evento segna l'apertura della rassegna Fo Teatro, curata da Antonello Ronga e Chiara Natella, e vede in scena La Compagnia dell’Arte.Lo spettacoloLa.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Salerno, Raoul Bova al Teatro Delle Arti

A(r)marsi con cinque ciottoli: al Teatro Delle Arti di Salerno la presentazione del libro di don Roberto FaccendaGiovedì 8 gennaio alle ore 18:00, al Teatro Delle Arti di Salerno, si terrà la presentazione del libro di don Roberto Faccenda, A(r)marsi con cinque ciottoli.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Salerno: Fo Teatro, al Teatro Delle Arti; Che Comico: Mariano Grillo in scena a Salerno con Tutto fuori controllo; Torna il Festival Nazionale Teatro XS – Città di Salerno al Genovesi; Al Teatro Verdi Salerno la commedia: Non ti pago - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni.

salerno al teatro delleSalerno, al Teatro Delle Arti appuntamento con Pirandello’StoryAppuntamento con la prosa a Salerno, dove venerdì 23 gennaio, alle ore 21.00, il Teatro Delle Arti ospita lo spettacolo Pirandello ’Story. L'evento segna l'apertura della rassegna Fo Teatro, curata ... salernotoday.it

Salerno, Romeo + Giulietta al Teatro Delle Arti: Shakespeare rivive in chiave contemporaneaSalerno, 6 Gennaio - La stagione teatrale di prosa del Teatro Delle Arti si arricchisce di uno degli appuntamenti più attesi con Romeo + Giulietta, ... sciscianonotizie.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.