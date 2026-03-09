Un uomo è entrato in un terreno per rubare, è caduto in un pozzo e ha perso la vita. Il proprietario del terreno è stato condannato perché, secondo i giudici, avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione del pozzo per evitare rischi. La vicenda si è conclusa con la sentenza che attribuisce responsabilità al proprietario.

I fatti risalgono al 2017 a Tuoro sul Trasimeno, provincia di Perugia. A distanza di otto anni il proprietario è stato condannato in Appello a sei mesi di reclusione per omicidio colposo. Per i giudici il proprietario avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione del pozzo abbandonato, chiudendolo e tenendolo pulito dalla vegetazione per renderlo inaccessibile. La Corte di Appello ha condannato il comproprietario di un terreno che colposamente ometteva di mettere in sicurezza il vecchio pozzo il quale si presentava senza parapetti e copertura di sorta cagionando la morte del malintenzionato che si era introdotto nel terreno. Come spiega Il... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Albanese entra in un terreno per rubare, cade nel pozzo e muore: condannato proprietario

Entra per rubare le more e muore annegato nel pozzo nascosto: condannato il proprietario del terrenoIl giudice: "Il contributo causale della vittima, che si introdusse nel terreno per raccogliere more abusivamente, non scrimina le macroscopiche...

Perugia, va a rubare le more ma muore cadendo nel pozzo: proprietario condannato a sei mesiA 77 anni è entrato in un terreno per rubare le more ma è caduto in un pozzo ed è morto.

