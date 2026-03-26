"Erano sedute sull'erba, vicino una pozza dove l'acqua faceva dei ghirigori divertenti. Europa gettava nel torrente dei piccoli pezzi di legno per vederli galleggiare e poi correva via con tante giravolte. Laurina frugava nella cesta, cercando le focacce della merenda e Sofonisba..chissà che cosa pensava Sofonisba. Con lo sguardo perso tra le foglie dei salici e le nuvole, forse immaginava di dipingere un paesaggio.Europa si accorse di una curiosa macchia su una pietra piatta vicino all'acqua. Si avvicinò a carponi alla pietra, piano piano. Era una macchia gialla e nera, lucida, con una forma allungata che faceva pensare a un serpente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - "Salamandra": un romanzo ricco di spunti che intrecciano arte, scienza e costume

Articoli correlati

Leggi anche: Cultura: tra scienza, musica e arte, a Roma fine settimana ricco di eventi

Leggi anche: MusEdu arriva a Napoli: arte e scienza tra scuola e museo alla Città della Scienza