Cultura | tra scienza musica e arte a Roma fine settimana ricco di eventi

A Roma, questo penultimo fine settimana di gennaio propone un calendario di eventi dedicati alla cultura, tra scienza, musica e arte. La città si anima con iniziative adatte a tutte le età, offrendo opportunità di approfondimento e svago. Un’occasione per scoprire e vivere il patrimonio culturale della capitale, tra mostre, concerti e attività educative, in un clima di interesse e partecipazione.

L’attesa è finalmente giunta al termine. Questo penultimo fine settimana di gennaio, la Capitale offre un calendario ricco di eventi pensati sia per i grandi che per i piccini. Tra scienza, musica, magia e arte, sono molti gli appuntamenti da non perdere. Si inizia questa sera. Il Teatro dell’Opera di Roma presenta, per la prima volta al Teatro Nazionale, il maestro dell’operetta Jacques Offenbach. Con Fabbrica Offenbach, oggi e domani andranno in scena due titoli in un nuovo allestimento: Un mari à la porte e La Chatte métamorphosée en femme, affidati agli artisti di Fabbrica – Young Artist Program, un’iniziativa che dal 2016 il Teatro dedica alla formazione di cantanti, maestri collaboratori, registi, scenografi, costumisti e lighting designer. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

