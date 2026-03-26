Carragher fa sognare i tifosi nerazzurri | Salah lo vedrei bene…

L'addio di Mohamed Salah al Liverpool sembra ormai certo al termine della stagione, alimentando le voci su un possibile trasferimento. Nel frattempo, un ex calciatore ha espresso il suo gradimento per il possibile arrivo dell'attaccante in una squadra di Serie A, sostenendo che sarebbe un buon acquisto. La situazione di Salah resta al centro delle discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Carragher. Il futuro di Mohamed Salah continua a infiammare il calciomercato internazionale, specialmente dopo la conferma del suo addio al Liverpool al termine della stagione. Sulla questione è intervenuto Jamie Carragher durante il consueto appuntamento con il podcast The Overlap. L’ex calciatore ha analizzato con lucidità la scelta dell’egiziano, ritenendola un passo necessario per entrambe le parti: “ Credo sia la decisione giusta “, ha sentenziato Carragher, aprendo però un dibattito affascinante sulla prossima destinazione del giocatore. Nonostante le sirene milionarie che giungono con insistenza dal Medio Oriente, l’opinionista inglese non crede che Salah seguirà le orme di altre leggende del calcio contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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