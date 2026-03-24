Mohamed Salah sta per lasciare il Liverpool al termine della stagione, terminando un periodo di oltre sei anni con il club inglese. La sua partenza potrebbe influenzare il mercato delle punte in Serie A, in particolare per il Napoli, che potrebbe valutare un nuovo acquisto in attacco. La decisione del giocatore ha suscitato molte discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Mohamed Salah è pronto a chiudere un ciclo storico con il Liverpool. L’annuncio del suo addio a fine stagione apre scenari di mercato importanti, anche per il Napoli. Il club azzurro osserva infatti con attenzione una situazione che ricorda quella di Kevin De Bruyne. Il futuro dell’attaccante resta aperto, ma il suo nome torna centrale nelle strategie dei top club europei e anche del Napoli. L’addio al Liverpool e il futuro di Salah. La notizia era nell’aria, ma ora è diventata ufficiale. Mohamed Salah lascerà il Liverpool al termine della stagione, chiudendo un capitolo importante di successi e prestazioni di altissimo livello. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Salah al Napoli? Scenario clamoroso dopo l’addio al Liverpool

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