Aumento di casi di epatite A | la Regione Campania incrementa i controlli sulla filiera dei molluschi bivalvi le raccomandazioni per i cittadini
La Regione Campania ha registrato un aumento di casi di epatite A, attribuito alla contaminazione dei molluschi bivalvi. Per tutelare la salute pubblica, sono stati intensificati i controlli sulla produzione e distribuzione di cozze, vongole e ostriche. Le autorità sanitarie hanno anche diffuso nuove raccomandazioni ai cittadini, invitandoli a evitare il consumo di molluschi crudi provenienti da aree a rischio. Le verifiche riguardano principalmente le zone di produzione più frequentate dai consumatori locali. Le misure adottate cercano di ridurre la diffusione del virus.
Al via il rafforzamento delle attività di controllo sull’intera filiera dei molluschi bivalvi (cozze, vongole, ostriche, ecc.) a seguito dell'andamento dei casi di epatite A registrati nelle ultime settimane — infezione sostenuta dal virus HAV — e sulla base delle evidenze emerse dalle indagini epidemiologiche e dall’analisi delle abitudini alimentari. Lo ha disposto la Regione Campania: l’intervento, coordinato dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale – Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Veterinaria – si avvale della collaborazione operativa delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, con l’obiettivo di garantire la massima tutela della salute pubblica e innalzare ulteriormente il livello di sicurezza per i consumatori.🔗 Leggi su Salernotoday.it
